Un panorama du 7e art espagnol et latino Pendant neuf jours, le festival du cinéma espagnol et latino-américain d’Ajaccio propose aux spectateurs une vingtaine de films, longs-métrages de fiction et documentaires, tous projetés en version originale sous-titrée français. Soigneusement sélectionnés tout au long de l’année par l’équipe de programmation, ces films sont pour la plupart inédits en France. L’occasion pour le public corse de découvrir un échantillon du meilleur de la production cinématographique espagnole et latinoaméricaine actuelle. Films d’auteur ou films à succès, drames ou comédies, il y en a pour tous les goûts ! Des sujets et des genres très variés donc, avec toujours la qualité en dénominateur commun.

Les films en compétition officielle

Parmi les films programmés, 6 longs-métrages sont présentés en compétition dont :

- 3 films espagnols : El autor de Manuel Martín Cuenca, Selfie de Víctor García León et Verano 1993 de Carla Simón

- 3 films latinos : La novia del desierto de Cecilia Atán et Valeria Pivato, Una especie de familia de Diego Lermán et Maracaibo de Miguel Angel Rocca.

Tous concourent pour le Grand Prix du meilleur film décerné par le Jury Professionnel, composé de cinq personnalités du monde de la culture insulaire. Trois autres prix sont également en jeu : le Prix du Jury Etudiant, le Prix du Public et le Prix de la C.C.A.S., partenaire officiel du festival.