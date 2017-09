Festival du Conte dans Saint-Lô Agglo du 27 septembre au 1er octobre

L’association Animathèque de Canisy près de Saint-Lô dans la Manche, organise un Festival du Conte sur le thème de La nuit. Le festival se déroule dans 5 lieux différents de Saint-Lô Agglo.

Le programme du Festival Conte autour de Saint-Lô:

- Mercredi 27 septembre "Heure du conte "

à 14h à la médiathèque de Canisy

à 16h à Saint-Samson-de-Bonfossé.

Les conteuses Myriam Tual et Annie Bons proposent un spectacle de conte pour les enfants à partir de 4 ans. Gratuit - Réservation obligatoire.

- Vendredi 29 septembre, soirée "Soupe de Grand’Mère" : 19h à la salle des fêtes de Soulles

Les conteurs, Myriam Tual et Jean - François Bouvier proposeront des contes pour les enfants (en début de soirée) et pour les adultes. La soupe sera servie entre les temps de conte et complétée de salade, fromage et dessert. Gratuit avec "passage du chapeau" - Réservation obligatoire.

- Samedi 30 à partir de 14h "la Caraconte : à partir de 14h dans le parc du château de Canisy

Jeu de piste familial autour du conte : Rendez - vous à l'entrée à l'entrée du Parc du Château de Canisy entre 14h et 16h (départ échelonné) pour vivre ensemble un grand jeu autour du conte traditionnel.

Il vous faudra retrouver la caravane perdue du conteur Jean - François Bouvier, la Caraconte. Les bénévoles de l'Animathèque vous aideront dans vos recherches grâce à des saynètes, des devinettes et des épreuves. Durée du jeu 1H30. Gratuit avec participation libre - Réservation conseillée.

- Samedi 30 septembre "Les étoiles ont des histoires" à partir de 20h30 à la Salle des fêtes de Saint-Samson-de-Bonfossé.

Cette soirée associera l'imaginaire avec la conteuse Christine Lefort et le réel avec le groupe astronomique Hague - Querqueville. Vers 22h, la soirée pourra se prolonger en extérieur pour observer les étoiles. Gratuit / Réservation conseillée.

- Dimanche 1er octobre "Se coucher tard, Nuit" à 17h à la salle des fêtes de Saint-Romphaire.

Lecture spectacle des Hauts - parleurs (groupe de lecteurs à voix hautes de Saint - Lô). Lecture de textes qui célèbrent la nuit. Gratuit / Réservation conseillée.

Les réservations se font au 0233051986 / 0233559573

Suivez l'actualité de l'association Animathèque sur leur Facebook.