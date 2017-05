Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin

Le festival du livre de jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin vous donne rendez-vous sur la plage verte du 1er au 4 juin 2017 pour fêter son 30e anniversaire.

Un festival pour tous les âges. Un espace dédié aux tout-petits proposera toutes sortes d'acitvités ludiques et éducatives en relation avec le thème C'est la fête! Jeudi 1er juin, des écoliers, collégiens, et lycéens proposeront des mises en voix de livres et s'affronteront lors de battles littéraires. Samedi 3 et dimanche 4, une maquilleuse transformera les enfants en pirates, en tigres, ou en grands sportifs.

Les écoliers et collégiens de Cherbourg et du Nord-Cotentin exposent leurs travaux sur le thème "C'est la fête" - Festival du livre de jeunesse

Une trentaine d'auteurs. Tout au long du festival il sera possible de rencontrer de nombreux auteurs et illustrateurs, et de se faire dédicacer livres et bandes dessinées.Parmi eux, l'invitée d'honneur de la 30e édition du festival, Aurore Petit. Cette illustratrice diplômée de l'école des arts décoratifs de Strasbourg a publié de nombreux ouvrages pour petits et grands. Elle avait proposé l'an dernier l'exposition l'art d'être champion du monde. C'est à elle que l'on doit l'affiche de l'édition 2017.

L'illustratrice Aurore Petit est l'invitée d'honneur du festival.

Des spectacles pour tous. De la Commedia Dell'Arte, des lectures en images, un concert-lecture, un bal pour enfants, le chapiteau-spectacle ne désemplira pas pendant toute la durée du festival. On pourra également découvrir plusieurs expositions, sur les originaux des albums du petit pou, sur des contes traditionnels en haïkus, sur Miss Ming dans un voyage en noir et blanc au coeur de la Chine. mais aussi sur la vie des auteurs jeunesse à travers des photographies décalées et ironiques.

Infos pratiques. Le festival est ouvert à tous les publics samedi 3 et dimanche 4 juin de 10h à 18h, sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin. L'entrée est gratuite. Les journées de jeudi et vendredi sont réservées aux scolaires et aux professionnels. Plus d'infos sur le site du festival et à l'écoute de France Bleu Cotentin, la radio partenaire.