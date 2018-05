Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Le Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée est un lieu de rencontres et d'échanges avec des auteurs et des illustrateurs autour de leurs créations. Sur le festival vous trouvez des ouvrages pour les bébés, les enfants de classes maternelles, de primaires, pour les collégiens, les lycéens, et même des livres en anglais. Les livres de cette 31ème édition du festival ont pour thème : l’eau.

Découvrez les ouvrages sélectionnés et les auteurs invités sur le site du festival du livre de Cherbourg.

Des animations, des expositions, des lectures en images sont aussi au programme.

Le Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée 2018 en pratique :

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018 : journées scolaires de 9h à 17h.

Samedi 2 et dimanche 3 juin : journées grand public de 10h à 18h.

Le festival a lieu sous chapiteaux, Plage verte, le long des quais du port de plaisance de Cherbourg.

Entrée gratuite.

