4 jours d'aventures artistiques à l’air libre à Blanquefort !

La 26ème édition du festival échappée belle, organisée conjointement par la scène cosmopolitaine Carré- Colonnes et la Ville de Blanquefort se déroule au coeur du majestueux parc de Majolan pour la soirée d’inauguration le 31 mai et du parc de Fongravey pour un week-end festif à l’air libre pour toute la famille.

Théâtre, danse, cirque, théâtre d’objets : 25 spectacles programmés, 22 compagnies invitées , + de 85 représentations, + de 70 artistes accueillis. Cette édition sera particulièrement musicale avec de nombreuses créations qui mixent les genres et les registres : bal guinguette , comédie musicale , concert , clowns musicaux , fanfare italienne !

Des artistes d’ici et d’ailleurs qui se partagent différents recoins des parcs, des équipes qui se mobilisent pour faire du festival une vraie fête de la création artistique, un public intergénérationnel qui se déplace de toute la Gironde et au-delà, des temps particuliers pour chacun et un festival accessible à tous !

Programmation complète ici.