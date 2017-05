Festival Échappée Belle 2017

Rendez-vous du 1 au 4 juin à Blanquefort pour fêter avec France Bleu Gironde les 25 ans du festival !

4 jours de fête, 26 spectacles, 25 compagnies, 126 représentations ! la 25e édition du festival Échappée Belle se tiendra en plein air, au cœur du majestueux parc de Majolan pour la soirée d’inauguration le 1er juin et du parc de Fongravey pour un weekend artistique à l’air libre pour toute la famille. Échappez-vous ! Ce festival pas comme les autres est le lieu idéal pour une escapade artistique curieuse, intelligente et sensible. Grâce à la proximité directe avec la ligne C du tram, le festival est aujourd’hui aux portes de Bordeaux.

Plus de 70 artistes sur scène pour faire rire, surprendre émouvoir, partager leurs émotions avec les publics de tous âges ! Spectacles, surprises et happening pour fêter les 25 ans du festival, rythmeront le weekend, avec, entre autres : la dernière création aérienne et poétique de D’Irque et Fien, une version ingénieuse (et 100 % bio de pommes de terre) de la Grande Guerre par la Compagnie Chicken Street, les facéties du clown Godot, le cirque burlesque des « Deux du stade » par la compagnie BICEPsuelle, le jongleur bilingue Immo ou encore la parade amoureuse indomptable de la Compagnie Furinkaï et des dizaines d’autres ! Sans oublier deux journées consacrées aux scolaires et professionnels, les jeudi 1 et vendredi 2 juin.

Un événement organisé par la scène conventionnée Le Carré-Les-Colonnes, la Ville de Blanquefort et l'ABC.