Festival Échappée Belle 2019

27ème édition du 23 au 26 mai à Blanquefort avec France Bleu Gironde !

4 jours de fête, 23 spectacles, 20 compagnies, 110 représentations ! la 27ème édition du festival "Échappée Belle" vous propose à nouveau un weekend artistique à l’air libre pour les petits et les grands avec pour seul mot d'ordre : « Échappez-vous » ! Le festival est l’endroit idéal pour une escapade artistique, poétique, curieuse et sensible. Desservi par la ligne C du tram, le festival est aujourd’hui aux portes de Bordeaux. Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez vos invitations au 05.56.19.10.10 !

Pour tous les âges, pour tous les goûts !

Plus de 80 artistes sur scène pour faire rire, surprendre émouvoir, partager leurs émotions avec les publics de tous âges : théâtre, danse, cirque, théâtre d'objets… toutes les esthétiques de l'art en espace public sont là. Le festival est aussi un événement à destination de la jeunesse avec des spectacles et ateliers dédiés. Une vraie fête de la création artistique ! Pensez à réserver vos places ICI !

Un événement organisé par la scène conventionnée Le Carré-Les-Colonnes, la Ville de Blanquefort et l'ABC aux parcs de Majolan et de Fongravey. Festival tous publics à partir de 4 ans. Tarifs weekend : Pass 1 jour 11€ Pass 2 jours 17€