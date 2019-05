À Carry le Rouet, la guitare classique a son festival

France Bleu Provence est partenaire de la 4ème édition du Festival et Concours International de Guitare Classique de Carry le Rouet du 16 au 19 mai 2019.

Pour sa 4ème édition, le Festival et Concours International Arpoador réunit une nouvelle fois un plateau d’une grande qualité artistique et technique. Les candidats venus du monde entier participent à la renommée de ce concours qui a su faire sa place dans le parcours d’excellence des jeunes guitaristes et offre des prix attractifs. La qualité de l’accueil et le cadre idyllique qu’offre la ville de Carry le Rouet renforcent l’attrait du concours et lui donne une ambiance particulière. Le Festival proposera cette année un plus grand nombre de concerts et nous écouterons chaque soir des artistes exceptionnels.

Le concours se déroulera durant la journée et comporte 5 niveaux. Il s’adresse à:

de jeunes élèves guitaristes de 8 à 20 ans pour s’évaluer, s’exprimer devant un jury de grands professionnels

de jeunes professionnels sans limite d’âge pour se faire connaître

Le festival proposera chaque soir 2 concerts.

Consultez le programme complet ici

Cet évènement musical se veut aussi convivial et chaleureux et associe largement la population qui vit aux sons des accords de guitare pendant 4 jours. La ville de Carry soutient ce projet depuis le début aux cotés de partenaires et sponsors fidèles. Au-delà de l’attractivité pour Carry, le Festival contribuera cette année activement à la notoriété et au rayonnement de la région PACA en complétant l’offre d’évènements culturels et touristiques.