Festival Festa Maio

Aux portes de Bastia, entre mer et montagne, la plage de l’Arinella s'apprête a devenir le théâtre de la nouvelle ‘Festa Maiò’ – Grande Fête – de l’été corse.

Au cœur de la saison estivale, une scène à ciel ouvert et les pieds dans l’eau regroupant artistes insulaires, nationaux et internationaux, qu'ils soient têtes d'affiche ou talents à découvrir. La promesse d’une alliance subtile de musique et d’un certain art de vivre la plage.

12 juillet : Bigflo & Oli,

Des Zéniths blindés, des singles à succès, des vidéos qui affichent des millions de vue sur Youtube, une nomination aux Victoires de la Musique, le charisme et la popularité du duo n’est plus à démontrer !

RADIKAL PRO-C c’est la rencontre de deux rappeurs. Un Corse (Dino) et d’un Breton (S’tokad).

13 juillet : Eros Ramazzotti

La star italienne interprétera les chansons de son nouvel album Vita Ce N’è sorti le 23 novembre dernier, ainsi que ses plus grands succès comme « Se bastasse una canzone » et « Piu' Bella Cosa ».

Voce Ventu

14 juillet