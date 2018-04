France Bleu Provence est partenaire de la deuxième édition du Festival Hors Les Vignes, le rendez-vous des Cuisines, Arts et Vins Méditerranéens à Marseille.

Pour l’occasion, le 14 avril, la Friche la Belle de Mai se metamorphosera le temps d’une journée en une vaste scène de goût, des arts et des sens.

Un rendez-vous des saveurs, des goûts et de la création

Parce que la créativité anime chaque vigneron sur ce territoire unique qu’est la Méditerranée, Vins Méditerranéens une famille d’IGP, France, propose ce rendez-vous inédit construit autour de rencontres humaines et d’expressions.

Une rencontre festive et unique avec les sens

L’objectif : Offrir un parcours d’expériences sensorielles et artistiques au public en créant une passerelle entre ces trois univers de passion, d’exigence et d’imagination que sont l’art, la gastronomie et le vin.

Le Festival Hors les Vignes s’impose en créateur d’émotions au cœur de Marseille.

EN SAVOIR PLUS : Le site internet du festival.