Festival International du Film de la Seconde Guerre Mondiale dans la Manche du 3 au 7 juin

Du 3 au 7 juin 2019 à Carentan-les-Marais et au musée d’Utah-Beach à Sainte-Marie-du-Mont, la fondation américaine "World War II Foundation" organise la troisième édition du festival international du film sur la Seconde Guerre mondiale en Normandie.

Carentan, France

C'est dans le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie que la "World War II Foundation" propose ce festival.

Au programme du Festival International du Film de la Seconde Guerre Mondiale-Normandie 2019 :

Après la cérémonie d'ouverture au musée du débarquement d'Utah Beach qui s’est déroulée dimanche 2 juin en présence des acteurs de la série "Band of Brothers" et de vétérans, voici le programme de cette 3ème édition du festival :

Lundi 3 juin:

11h : Séance de dédicaces des acteurs de "Band of Brothers" au musée d'Utah Beach- 20 € (entrée au musée non comprise)

18h : Diffusion des témoignages des acteurs sur la réalisation de la série, suivie d'une table ronde sur les coulisses du tournage des épisodes 2 et 3- 20 € (entrée au musée non comprise)

Mardi 4 juin :

16h : Tour VIP - Complet

20h : Dîner VIP - Complet

Mercredi 5 juin :

21h : Concert par les acteurs de "Band of Brothers" sur le port de plaisance de Carentan-les-Marais-Gratuit

Jeudi 6 juin :

20h : Séance de dédicaces au musée D Day Experience à Saint-Côme-du-Mont- 20 € (entrée au musée non comprise)

Vendredi 7 juin :

11h : Séance de dédicaces au Normandy Victory Museum à Catz- 20 € (entrée au musée non comprise)

20h : Projection des films primés au Festival international du film sur la Seconde Guerre mondiale au théâtre de Carentan-les-Marais.

Les acteurs de "Band of Brothers" remettront les prix aux gagnants. Entrée gratuite.

En savoir plus sur le site :Normandie-WWII International Film Festival

Les bénéfices seront reversés à la fondation américaine "World War II Foundation" qui est une organisation à but non lucratif dont l’objectif est la transmission de la mémoire à travers des actions pédagogiques et des films documentaires.