C'est l'un des événements mondiaux majeurs du cinéma animalier,

Cette année encore, le festival nous fera voyager aux quatre coins de la planète, depuis les forêts tropicales de l’Amérique du Sud aux massifs montagneux de l’Europe de l’Est, avec 46 films documentaires de 17 nationalités.

Cette nouvelle édition aux thématiques variées mettra l’accent sur des petites bêtes, avec en vedettes, papillons, araignées et escargots, mais aussi des grandes, avec notamment plusieurs films consacrés à l’ours : le polaire, celui de l’Himalaya ou encore de Slovénie.

Pour la deuxième année consécutive, la compétition de courts-métrages viendra apporter un regard inédit dans la programmation. Pour succéder à la lauréate de l’année dernière, Greta Santagata et son très engagé « Trapped », 11 films courts seront diffusés, avec pour la première fois au festival, un film d’animation, « The Bird and the Whale » de l’Irlandaise Carol Freeman.

Le programme sera inauguré et clôturé par deux avant-premières hors-compétition : en ouverture, « Sauvons le vison d’Europe », réalisé par Nicolas Goudeau-Monvois et Frédéric Labie, et coproduit par France Télévisions et FIFO Distribution, vient faire la lumière sur les coulisses de la préservation de cette espèce très menacée, dont les derniers individus français résident en Nouvelle-Aquitaine. En clôture, « Echilibru », réalisé par la 12ème promotion de l’IFFCAM, nous entraîne au coeur des Carpates, où hommes et grands prédateurs occupent un territoire commun.

Un jury et neuf prix

La difficile tâche pour départager ces oeuvres incombera à un jury de 7 personnes présidé par Mathilde Louveau, scénariste et monteuse au sein de LCP, la société de production de Laurent Charbonnier. 9 prix seront décernés, dont 2 par le Jury Jeunes Regards, composé de cinq étudiants et anciens étudiants de l’IFFCAM (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute).

La photo confirme sa place

Pour cette 34ème édition, les invités d’honneur seront David et Stéphanie Allemand. David est photographe professionnel depuis une quinzaine d’années. Ses photos illustrent de nombreux reportages à travers le monde. Sa femme Stéphanie assure la rédaction des textes. Ils seront invités d’honneur du Salon d’art animalier de cette édition 2018 où ils présentent une exposition dédiée aux chouettes et hiboux d’Europe.

L’association Caméra Natura propose cette année un concours autour de la biodiversité des réserves naturelles de France. A noter : il sera également possible de découvrir ou redécouvrir les photographies des lauréats 2017 qui seront exposées dans la grange de l’IFFCAM à Coutières.

Débutants ou confirmés, les festivaliers pourront participer aux différentes activités proposées pendant les 6 jours du festival : « Initiation à la photographie nature », « Que faire de sa photo ? », ou encore profiter d’une journée entièrement dédiée à la photographie naturaliste. Au forum de la nature, l’édition 2018 présentera une offre élargie en matériel optique et photographique avec une présence renforcée des professionnels.

Un lieu de rencontres et de conférences

L’intérêt d’un festival est aussi naturellement de pouvoir se rencontrer. Tous les jours auront lieu des conférences gratuites et accessibles à tous.

Biologiste et océanographe, ex-président du Muséum National d’Histoire Naturelle, président du conseil scientifique de l’Agence Française pour la Biodiversité, Gilles Boeuf donnera une conférence exceptionnelle intitulée « L’Homme et la nature : conflit ou harmonie ? les interactions entre l’homme et la nature sont permanentes : l’être humain peut-il utiliser son intelligence et innover pour se réconcilier avec son environnement ? » qui se tiendra le mardi 30 octobre, en partenariat avec EDF.

A découvrir également une conférence pour limiter la prédation des chats domestiques, proposée par la LPO le mercredi 31 octobre, ou encore pour comprendre les mythes et légendes autour des serpents, animée par Xavier Bonnet du CNRS de Chizé le jeudi 1er novembre.

Nouveauté 2018

Jan Haft, réalisateur primé trois fois au festival et Lirou d’Or 2017, animera une masterclass le samedi 3 novembre. Cette édition du festival fera aussi la part belle au son et à la musique dans le documentaire avec des expériences sonores inédites, dont une balade à la découverte des sons naturels de notre environnement, ainsi qu’une performance live, inspirée de la musicalité de la nature, imaginée par Anthony Touzalin, compositeur et sound-designer sur sept films présentés cette année au festival.

Les réalisateurs présents partageront un moment privilégié avec les festivaliers à l’occasion du « Café des réals » : tous les jours à 13h, une discussion d’une heure pour connaître les coulisses des projets.

Et bien sûr toujours une multitude d’expositions photos, peintures, sculptures, un salon des artistes – avec un hommage à Jean-Marie Winants - un forum de la nature et des associations, des activités, et sorties nature. De la bonne humeur aussi bien pour les naturalistes aguerris que pour les familles curieuses ! La magie de Ménigoute se vit sur grand écran, mais aussi dans tous les à-côtés du festival !

Les films en compétition

Programme complet des projections

Rendez-vous

Ménigoute

Du 30 octobre au 4 novembre 2018

https://www.menigoute-festival.org