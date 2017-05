Festival international du film sur la Seconde Guerre mondiale dans la Manche

Du 2 au 5 juin 2017 à Carentan-les-Marais et au musée d’Utah-Beach à Sainte-Marie-du-Mont, la fondation américaine "World War II Foundation" organise pour la première fois en Normandie un festival international du film sur la Seconde Guerre mondiale.

Trente films de fiction, documentaires et courts métrages ayant pour thème la Seconde Guerre mondiale vont être projetés lors de cette première édition du festival. Des films français, britanniques, américains, mais aussi indiens, chinois et brésiliens seront en compétition. Le festival sera présidé par l’acteur américain Kyle Chandler qui a joué, entre autre, dans Le loup de Wall Street de Martin Scorsese en 2013.

Au programme du 1er Festival international du film sur la Seconde Guerre mondiale :

La soirée d’ouverture aura lieu le vendredi 2 juin au Musée du Débarquement d’Utah-Beach, avec comme invité d’honneur le vétéran américain Georges Klein du 2nd Ranger ayant combattu à la Pointe du Hoc. Des acteurs de la série de télévision "Band of Brothers", des producteurs de films, des réalisateurs et des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale seront aussi présents à cette soirée. La première diffusion européenne du film documentaire "D-Day : Over Normandy", basé sur des histoires personnelles de ceux qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale sera diffusé en boucle dans la salle de cinéma du musée.

Du 3 au 5 juin, les soirées du Festival international du film sur la Seconde Guerre mondiale se dérouleront au cinéma Le Cotentin de Carentan-les-Marais. Les projections de films, documentaires et courts métrages sélectionnés pour le festival se feront de 20h à minuit.

Les Tarifs des soirées du 1er Festival international du film sur la Seconde Guerre mondiale :

Les billets pour chaque soirée au cinéma de Carentan-les-Marais sont au prix de 10 €.

Le billet d’entrée pour la soirée d’ouverture du 2 juin est en vente au prix de 75 € .

Réservation des places sur le site : Normandie-WWII International Film Festival June 2017.

Les bénéfices seront reversés à la fondation américaine "World War II Foundation" qui est une organisation à but non lucratif dont l’objectif est la transmission de la mémoire à travers des actions pédagogiques et des films documentaires.