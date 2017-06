Festival International du spectacle à ciel ouvert Hop Hop Hop à Metz

Au cœur du centre ville de Metz, retrouvez le Festival International du spectacle à ciel ouvert Hop Hop Hop du 7 au 9 juillet prochain pour sa 8ème édition. 90 représentations pour petits et grands vous attendent, ouvertes à tous et gratuites !

Le festival international du spectacle à ciel ouvert Hop Hop Hop, organisé par la compagnie Deracinemoa, en partenariat avec France Bleu Lorraine, investit tous les étés au mois de juillet, les rues de Metz.

Pendant trois jours, un programme entièrement gratuit et ouvert à tous rythme la ville. À chacun de dénicher sa perle rare parmi les dizaines de spectacles proposés par des compagnies de comédien, musiciens, danseurs, comiques, chanteurs, etc.

Rayonnante, la plus petite grande roue de l'univers, et Mr Charly

Après avoir mis en avant l'Alsace en 2016, cette année le festival battra au rythme d'un pays bien méconnu : la Boukravie... La quoi ?

Un pays sorti tout droit de l'imagination (un brin loufoque) des organisateurs mais dont le sens de la fête et de la bonne humeur sera parfaitement mis en avant dans les nombreux spectacles proposés pendant ses 3 jours de juillet.

Retrouvez Le Journal du Festival sur France Bleu Lorraine

Vendredi 7 et lundi 10 juillet à 6h50 et 11h10, samedi 8 et dimanche 9 juillet à 8h20 et 12h20 : retrouvez le Journal du Festival Hop Hop Hop sur les ondes de France Bleu Lorraine et découvrez toute la programmation du Festival au jour le jour, pour ne rien rater !

Rendez-vous ce vendredi à 19h30 !

Le coup d’envoi des festivités sera donné place Saint Louis le vendredi 7 à 19h30 en compagnie de l’illustre Calixte de Nigremont et Flying Orkestar.

Flying Orkestar ouvre le bal !

Les événements à ne pas manquer

La Piste à Dansoire : bal populaire vendredi à 21h00 place des Charrons.Collectif Mobil CasbahSur la piste, on vient danser, on vient apprendre à danser, on invite et on est invité.

Le Meilleur Pâtissier Boukrave : concours ce dimanche à partir de 12h, rue de la Chèvre.Participez au grand concours de pâtisserie qui vous fera peut-être gagner de splendides cadeaux dont le premier prix : un cours de cuisine à l'Académie des Chefs de Metz. Le principe est simple, inscrivez-vous ici et ramenez la création pâtissière de votre choix (pour 6 personnes) au Village du Festival.

Retrouvez tout le programme du festival ci-dessous :