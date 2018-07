France Bleu Provence est partenaire de la 26e édition du Festival International Les Nuits Pianistiques du 31 juillet au 11 août à l’auditorium Campra au conservatoire Darius Milhaud à Aix en Provence.

Depuis vingt-six ans le festival international : Les Nuits Pianistiques propose des concerts de grande qualité dans le cadre magnifique de l’Auditorium Campra d'Aix en Provence. Jeunes talents et musiciens renommés se retrouvent pour célébrer la musique. L’âme de ce festival est d’offrir des concerts d’exception et générer des rencontres entre les diverses générations

Cette année, le festival accueille des musiciens tels que : Dang Thaï Son premier asiatique à obtenir le Premier Grand prix du Concours Chopin à Varsovie, Dominique Merlet et Jacques Rouvier, illustres maîtres de l'école française de piano, Konstantin Lifschitz, phénoménal pianiste russe qui sera accompagné dans le concerto de Schumann par l'Orchestre de l'Opéra de Toulon, David Walte sera également de la fête avec le concerto pour hautbois et l'orchestre de Mozart, Jean-Marc Luisada et la jeune génération représentée par plusieurs dizaines de stagiaires de l'académie.

Artistes confirmés et Talents de demain.

Parallèlement au festival a lieu l'Académie Internationale des Nuits Pianistiques, devenue un centre majeur de formation en Europe. Tous les étés, depuis douze ans, des stages et des masterclasses sont organisés avec de grands noms de la musique classique qui enseignent avec passion plusieurs disciplines instrumentales à des étudiants venus de tous horizons

Cette année 130 étudiants recevront les enseignements de professeurs prestigieux avec notamment : Jean-Marc Luisada, David Valter et Jacques Rouvier. Ils donneront 3 concerts le 4 août et le 11 août (entrée libre), et participeront au concert du 10 août. Direction artistique du festival : Michel Bourdoncle