Festival Jazz in Aiacciu

Jazz in Aiacciu propose, comme l’an dernier, un concert-spectacle gratuit et des talents insulaires en ouverture de cette semaine jazzy.

Grâce au partenariat établi entre le président de l’association Jazz in Aiacciu, Marcel Guidicelli, et la direction du Conservatoire de Corse Henri Tomasi, les grands élèves, encadrés par les enseignants, se produiront sur la scène du Lazaret sous la direction d’André Paoli, responsable du département jazz et musiques actuelles de l’antenne d’Ajaccio et de Vanessa De Peretti, enseignante de danse contemporaine.

Ce spectacle est une véritable «aventure créative», à la fois chorégraphique et musicale, ou élèves danseurs et musiciens élaborerons un projet original autour de la musique et de la danse. La partie musicale est confiée au Big Band du Conservatoire, «Le Mini Big», 26 élèves, dont 3 chanteurs, sur scène ! Cet ensemble assure un répertoire éclectique, mêlant jazz, pop /rock, Afro cubain et salsa sur des arrangements d’André Paoli. La partie dansée sera une création de la chorégraphe Vanessa De Peretti qui réunira les danseuses ajacciennes et bastiaises.