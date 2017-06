Le festival Les moulins à paroles se déroulera au parc du Poutyl à Olivet les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet. France Bleu Orléans vous invite à certains spectacles.

Pour sa sixième édition, le festival Les moulins à paroles se déroulera au parc du Poutyl les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet. Balade des contes, théâtre, marionnettes pour les tout-petits, poésie paysagère, rythmes frénétiques et danses ensorcelées, duels d’impros et lectures d’écritures, musiciens complices et musiques actrices, langues chantées et langage enchanteur, l’espace d’un week-end, les arts se croisent et abolissent les frontières, se perdent sur les chemins mais restent sur la voix.