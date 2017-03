Festival, Les nuits Meds

Le FESTIVAL U FILMU CORTU : « Les Nuits MED » fête ses dix ans toute l'année en proposant un voyage cinématographique dans 5 villes de Corse (Furiani, Corte, Ajaccio, Bastia, Ile Rousse ) et au cinéma Le Grand Action à Paris. Du 1er avril au 17 décembre 2017, un bouquet d’évènements culturels distillera tout au long de l'année des projections jeune public et des films en compétition ainsi que l'organisation de nuits du court métrage, du court au long-métrage avec Arte, d’un ciné-concert avec les Rencontres de Calenzana cet été, de rencontres professionnelles et d’une résidence d'écriture "MED IN SCENARIO" avec France Télévisions et Titra Film.

Venez vous plonger, en Corse et à Paris, au cœur du bouillonnement méditerranéen de jeunes talents cinématographiques en découvrant leurs dernières productions de courts-métrages et de Web séries.