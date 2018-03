U filmu cortu 11e édition - 2018 -

« DONNA ! Hommage au féminin » "

Entièrement dévolue à l’émergence, à l’image par le format court, cette onzième édition, organisée par la Diffusion KVA, s’envolera encore vers ses destinations en Corse et à Paris pour rendre un hommage aux femmes « DONNA » . Cette manifestation cinématographique débutera le 3 avril à Corte avec « un regard croisé à l'écran entre les courts métrages et l’enseignement de la langue espagnole » pour les élèves du collège et lycée Pascal Paoli puis les films « DU CREATACC » coproduit par le GREC et l’IUT di Corsica à l’Università di Corsica, qui reviennent à l'affiche du cinéma Alba pour sa sixième promotion. Ensuite cap à Furiani du 5 au 7 avril où la résidence d'écriture scénaristique « MED IN SCENARIO » avec France Télévisions et Titra Film aura déjà débutée.

Toutes les infos sur : www.lesnuitsmediterraneennes.com