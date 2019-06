C’est un bel événement qui se prépare à Bastia : Evelyne Adam, écrivain et femme de radio organise un festival intitulé « Les plumes de la liberté » dont le parrain sera Patrick Poivre D’Arvor.

« Ce sont deux journées durant lesquelles les journalistes, grands reporters, auteurs de renom international et les journalistes, auteurs insulaires se réuniront au théâtre de Bastia pour aller à la rencontre des lecteurs »

Dans le cadre de ces deux journées de rencontres littéraires la deuxième édition du prix Hervé Ghesquière 2019 sera remise au lauréat (e) 2019 par Sandrine Ghesquière Vice-présidente et Patrick Poivre d'Arvor , président du Jury.

Un autre prix sera lui aussi décerné lors de ce festival, le prix « Premier papier », qui sera décerné aux jeunes journalistes de l’école de journalisme qui avait une place particulière dans le cœur d’Hervé Ghesquière, l’université de Valenciennes où il dispensait des cours depuis 2004 au sein de la licence pro JORIS, et d’autre part, de l’Université de Corse section cultures et langues régionales.

Hommage à Edmond Simeoni, un concert du groupe CANTA U POPULU CORSU.

Projection d’un court métrage sur Hervé Ghesquière, puis présentation et remise du trophée au lauréat 2019. Spectacle sur le thème de la liberté avec Patrick Poivre d'Arvor et Patrizia Gattaceca et un ballet avec Sandrine Ghesquière dédié à son mari.

Concert de clôture du festival avec en première nationale à Bastia, Marc Martel