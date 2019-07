Festival "Les Trois Chaises" du 2 au 4 août 2019 à Allègre (43)

5ème édition du "Festival des trois Chaises" du vendredi 2 au dimanche 4 août 2019 à 18h30. De la Russie à l'Italie !

Diana Gendelman, chef de chant et pianiste et Grygorii Kuperman, violon-solo supersoliste de l’Orchestre National de Kharkov ont dû s’éloigner des difficultés politiques en Ukraine et ont pris la décision en 2015 de s’installer à Limoges et de rejoindre leur fille, elle même violon super-soliste à l’Opéra de Limoges. C’est dans ce même opéra que Floriane Duroure et Jean-François Bulart, tous deux artistes des choeurs depuis plusieurs années, font la connaissance de Diana.

D’abord élèves puis amis, ils font rapidement naître le projet de se produire ensemble et entament une série de concerts qui débutera en 2018 à l’église Saint-Michel-des-Lions à Limoges.

Le site officiel