La musique baroque investi les lieux emblématiques de Marseille avec le festival Mars en Baroque en partenariat avec France Bleu Provence du 9 au 31 mars 2018.

Pendant le mois de Mars, la musique baroque investi des lieux emblématiques de la ville de Marseille : le Théâtre National de la Criée, la Friche de la Belle de Mai, l'abbaye de Saint-Victor, l'église des Chartreux, le temple de la rue Grignan, la salle Musicatreize, la BMVR de l’Alcazar, les Archives Départementales, le Musée des Arts décoratifs Château Borely et bien d'autres pour une série de concerts, conférences, films, parcours dans les musées et banquets associant musique et gastronomie.

2018 année amoureuse ...

Mars en Baroque consacre sa 16ème édition à l'Amour, thème choisi pour l'année MP2018. Le Festival débutera par « un ballo a Venezia » l’amour à Venise avec de la musique vénitienne du XVIIe autour de Claudio Monteverdi et ses contemporains.

Mars en baroque vous émerveillera en vous proposant une programmation riche où l'amour sera au cœur de l’art sous toutes ses formes.

16ème édition du festival Mars en Baroque: Amour, amours du 9 au 31 mars 2018

EN SAVOIR PLUS : La programmation du festival