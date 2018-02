Créé en 2012, le Festival Nord de Rire s’inscrit comme étant le rendez-vous incontournable de l’humour du Valenciennois. L’Espace Barbara de Petite-Forêt et le Théâtre d’Anzin s’associent une nouvelle fois pour vous offrir cinq spectacles sous le signe du rire, de la bonne humeur et du partage.

NORD DE RIRE à l'espace BARBARA de Petite Forêt et au Théâtre d'Anzin, avec France Bleu Nord .

Avant les humoristes du festival, donnons la chance à ceux qui sont sur le parvis de la célébrité avec le tremplin jeunes humoristes: Venez assister au Tremplin Nord de Rire ! Ils sont amateurs ou semi-professionnels et viennent de la France entière pour vous présenter leur meilleure prestation mais surtout pour vous faire rire. Votez pour votre humoriste favori et permettez lui de remporter la première partie de Bruno Salomone ! TREMPLIN NORD DE RIRE avec ZEF ( l'humoriste sur France Bleu Nord) membre du jury Dimanche 18 février à 16h00 - Espace Barbara de Petite-Forêt Entrée gratuite Vote sur place uniquement

- NORD DE RIRE

Le Festival NORD DE RIRE

Entre cynisme et autodérision, LE COMTE DE BOUDERBALA inaugurera cette 7ème édition du festival suivi de PIERRE PALMADE qui présentera son nouveau one-man show « Aimez-moi ». Originaire de notre région, nous aurons également la visite de JEAN FI et sa célèbre réplique « j’ai un réel désir pour cet appartement (…) ça me fait monter ma libido ». BRUNO SALOMONE, le comédien de « Fais pas ci fais pas ça » vous surprendra et vous fera hurler de rire avec son nouveau show. Pour terminer, OLIVIER DE BENOIST enflammera la scène du théâtre pour la dernière soirée du festival.

Gagnez vos places sur France Bleu Nord !

Le comte de Bouderbala

samedi 3 mars 2018 20€ et 17€

Impossible de ne pas connaître Le Comte de Bouderbala alias Sami Ameziane, qui fait partie de la dream team du stand up. Son premier spectacle qui a cartonné dans toutes les salles de l’Hexagone, a fait rire plus d’un million de spectateurs ! A 36 ans, le jeune dyonisien a déjà plusieurs vies derrière lui : l’ancien joueur international de basket-ball a écumé les comedy clubs new-yorkais avant de revenir en France dribbler avec les mots et les maux. Son tout nouveau spectacle parle des thèmes qui lui tiennent à coeur. Il s’agit en fait du décryptage de notre société et de son actualité par le prisme de son regard.

Pierre Palmade

mercredi 7 mars 2018 20€ et 17€

Aimez-moi Seul en scène ! Il a fait de la télévision, de la scène, du théâtre de boulevard, de grand standing et du cabaret, du cinéma et des shows à plusieurs. Il débutait à vingt ans dans La Classe avec Fabrice et toute la bande. Il a détrôné toutes les valeurs sûres du one-man-show avec huit spectacles solos, en complicité avec Sylvie Joly, Muriel Robin ou Michèle Laroque. Il a cousu des rôles sur mesure, fondé sa troupe rien qu’à lui. Il a eu plusieurs vies et autant de grands écarts. Il revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches à mauvaise foi bétonnée.

Jeanfi

mardi 20 mars 2018 20€ et 17€

De son vrai nom Jean-Philippe Janssens, est né à Maubeuge. Engagé comme steward chez Air France, il décide de mettre sa carrière de côté pour se lancer dans l’humour et voler de ses propres ailes. De son enfance dans le Nord aux passagers qu’il croise dans les airs, Jean-Fi se confie et nous raconte l’envers du décor avec une autodérision et un sens de l’humour irrésistibles ! « Je suis un authentique steward, de métier. J’ai pratiquement 17 ans d’ancienneté, ça fait des heures de vol ! Mes sketches sont complètement autobiographiques et reprennent les anecdotes que j’ai eues dans l’avion, en escale, en famille et dieu sait s’il y en a ! » Jeanfi Avec déjà plus de 200 représentations dans toute la France et de multiples passages à la radio et la télé, le succès de Jean-Fi ne se dément pas !

Bruno Salomone

vendredi 30 mars 2018 20€ et 17€

Un seul en scène qui vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient. Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en permanence, même en cas de coup dur ? A priori cela ressemble à une vie idéale… pour vous. Mais pour les autres ? Vu à la fois comme un monstre, un messie, une star, un cobaye de laboratoire, un cadeau, une plaie, un punching-ball, un demeuré, un homme idéal… Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant. Bruno Salomone met à profit ses talents de comédien pour proposer un véritable tour de force en incarnant 43 personnages hauts en couleur en 1h30 ! Assister à ce spectacle, c’est embarquer à bord d’une histoire folle sans savoir où nous emmène Bruno Salomone, avant d’être pris par son jeu ! Comme Golri, vous sortirez de ce spectacle… euphorique ! En première partie, découvrez l’un des vainqueurs du Tremplin Nord de rire. « Bluffant ! Un talent fou ! » – Le Parisien

Olivier de Benoist

mercredi 11 avril 2018 20€ et 17€

Avec ses hanches qui se cassent, ses coups d’épaules, sa tête d’enfant, moineau tombé de haut, il reste abasourdi face aux absurdités de la vie. Buster Keaton de la parole, il accumule catastrophes et rires en cascades. Olivier de Benoist0/40 Promis juré ! Olivier de Benoist ne s'attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle ! Prenant conscience de sa légère obsession à l'égard de la gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c'est l'heure du bilan ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique

À 40 ans on arrête les conneries ou on les commence !

Le Comte de Bouderbala - NORD DE RIRE

- NORD DE RIRE

Jean Fi Jansens - NORD DE RIRE

Bruno Salomone - NORD DE RIRE

- NORD DE RIRE

Plus d'infos :nord-de-rire