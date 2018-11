France Bleu Provence est partenaire de Ohlala! Le temps des petits. Festival pour les 0-6 ans du 17 novembre au 1er décembre 2018 à Gardanne.

Pour cette deuxième édition, le Syndikat Des Mouettes en partenariat avec le service culture de Gardanne, propose une programmation de spectacles, d'animations culturelles et artistiques pour enchanter les petits et celles et ceux qui les accompagnent !

De jolis moments en famille

Oh la la ! le temps de petits, est un festival de spectacle vivant et de propositions artistiques pour petits et tout petits. Au programme, de la marionnette, des chansons, du clown, du conte, de la douceur, du rire, de l’émotion…il y en a pour tous les goûts !

Expérimenter, s’émerveiller, partager

Spectacles, musique, ateliers, de quoi bricoler, bidouiller avec ingéniosité et poésie. Durant 15 jours les enfants vont créer, expérimenter, jouer, s'émerveiller et partager!

