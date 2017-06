Festival Perpignan Art Déco

Du 15 au 21 juin, troisième édition du festival Art Déco !

Une programmation festive

Depuis 2014, l'association PAD fait vivre Perpignan et met en lumière le patrimoine Art Déco des Pyrénées Orientales. Ce festival se consacre aux années 20/30/40, et s’intéresse à l'architecture, la musique, le cinéma, la littérature, la danse, la mode ou encore le design de l'époque.Entre expos, spectacles ou encore brocantes, venez participer à ce festival qui promet d'être ensoleillé et convivial, des découvertes seront au rendez vous. Réservez vos places part mail au reservations.padfestival@gmail.com