Festival photo Déclics D'émotions à Amanvillers : gagnez votre appareil photo

France Bleu Lorraine vous invite à assister à la sixième édition du Festival photo Déclics D'émotions les 7 et 8 octobre à Amanvillers. Douze photographes invités et autant d'expositions à découvrir, sans oublier notre grand concours pour gagner un appareil photo Canon.

Qualité et variété comme mots d'ordre

Le festival photo Déclics D'émotions est de retour pour la sixième édition les 7 et 8 octobre de 10h00 à 18h30 à la salle des fêtes d'Amanvillers. A l'initiative de deux passionnés de photographie, Florence Dabenoc et Gilles Barthelet, ce festival bénéficie du soutien de la MJC d'Amanvillers sans qui il n'aurait pas pu voir le jour.

Retrouvez une programmation aussi riche que variée, où se mêlent aussi bien des photographies de paysages urbains, de nature époustouflante, ou encore de portraits uniques et inspirants. Douze photographes pour douze expositions proposant, chacun, leur vision du monde et de ceux et celles qui la peuplent au travers de leur simple objectif à l'instar de l'invité d'honneur Fabien Dal Vecchio et ses "Immersions Alpines".

"Immersions alpines" de Fabien Dal Vecchio, invité d'honneur - Fabien Dal Vecchio

Gagnez votre appareil photo Canon avec Photo Palace

Répondez à la question posée dans le module ci-dessous et renseignez les informations demandées pour tenter de remporter votre appareil photo d'une valeur de 229€, le Canon SX 620 HS.

Stages, animations, concours...

A côté des différentes expositions, des stages en macro-photographie seront proposés chaque après-midi par Brigitte Ramel: un exposé théorique des principes et techniques de base de la macro-photographie suivi d'une mise en pratique. Les inscriptions en ligne sont possibles en cliquant ici.

Vous pourrez également vous faire tirer le portrait, seul ou en duo, grâce au studio photo mis en place par Sophie Jaskula, photographe professionnelle.

Un festival à ne pas manquer !

"Le Noir du charbon, le blanc de la vapeur" - Stéphane Janiec

"On Stage" - Gérard Christ

"Cadrages urbains" - Annie Dorioz

Le programme complet de ces deux journées est à retrouver sur le site du festival ou sur la page Facebook Déclics D'émotions.

Et pour ne rien rater de notre actualité suivez France Bleu Lorraine sur Facebook et Twitter