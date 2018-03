20 ème édition, déjà …

Tout a commencé avec le pari fou d’organiser un festival mettant à l’honneur les musiques latines à Saint-Florent, en Corse. Après avoir vu se produire les artistes les plus emblématiques du genre sur sa scène, le festival Porto Latino a ouvert sa programmation à un univers musical plus large, tout en gardant à cœur les valeurs qui en ont fait l’un des événements musicaux incontournables de l’été corse : l’amour de la musique et l’esprit de fête et de partage.

Pour la 20ème édition le Festival débutera le 4 août aux sons latinos afin de faire découvrir et redécouvrir cette musique venue d’ailleurs. Pourtant, le Festival réserve, cette année encore, de nombreuses surprises par sa programmation éclectique et la beauté de ses lieux, il vous fera voyager dans un univers musical très varié.