Festival Printemps de Arts de Monte-Carlo

Le Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo Des concerts d'exception bien sûr et aussi des musicologues, des éditeurs, des historiens, des philosophes pour vous faire profiter de moments privilégiés avec les artistes

Cette année c'est le compositeur Alexandros Markéas qui sera en résidence

Alexandros Markeas vit en France depuis la fin des années 1980. Pianiste, improvisateur et compositeur,

il s’intéresse au matériau sonore dans sa globalité et envisage la musique de manière théâtrale, utilisant volontiers des techniques multimédia.



En collaboration avec l’Académie Rainier III de Monaco, le Conservatoire National à Rayonnement Régional de la Ville de Nice,

l’Ecole municipale de musique de la Ville de Beausoleil, le Conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes-Juan-les-Pins

et le Conservatoire de musique de Grasse, sa résidence au festival va lui donner l’occasion de présenter son travail et ses œuvres aux jeunes musiciens de la région.



Le programme complet du Festival ICI

