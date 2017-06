Festival "Réveillez les Chouettes" : les réservations sont ouvertes.

Avec 6 concerts au programme, la 5e édition de "Réveillez les Chouettes" le 5 août prochain à Sauxemesnil (50), nous réserve une belle affiche : Karpatt, Archimède, Cyril Mokaïesh, Eskelina,la marraine de cette cinquième édition, et les groupes locaux X-port et Triton.

Les têtes d'affiche : Karpatt et Archimède

Déjà vingt ans que le groupe Karpatt sème ses chansons à travers le monde, des salles françaises à celles d'Amérique Latine ou d'Europe de l'Est. Son nouvel album, teinté de couleurs latines, s'appelle Angora. Swing gitan, musette, chanson, Karpatt c'est avant tout un répertoire populaire et sans frontière. Avant de s'arrêter à Réveillez les chouettes, le trio a conquis le public des plus belles salles, de la Cigale à l'Olympia, et des plus grands festivals, comme Solidays ou les Francofolies. Archimède, le duo originaire de Laval et composé des deux frères Fred et Nico, affiche lui aussi un beau parcours. Son quatrième album "Méhari" vient de sortir. Des titres "plus frondeurs et plus rock" déclare le chanteur du groupe. Plus joyeux aussi. En 13 ans de carrière, Archimède s'est taillé une place de choix dans la nouvelle scène française.

Archimède sera sur la scène de Réveillez les Chouettes cette année - André Palais

Eskelina, marraine 2017

De sa rencontre avec Christophe Bastien (Debout sur le Zinc) et Florent Vintrigner (La Rue Kétanou) naîtra un premier album en 2015. Suédoise exilée en France depuis plus de dix ans, Eskelina a déjà à son actif plus de trois cents concerts à travers toute la France. Marraine 2017 du festival, elle est déjà venue rencontrer le public du Cotentin à plusieurs reprises depuis le printemps. S'accompagnant d'un instrument traditionnel suédois, la nyckelharpa, elle affirme son identité : celle d'une féminité forte, sensuelle, qui aime à plusieurs et parle fort. Sa simplicité espiègle et son amour de la vie de bohème lui ont permis de se faire une place à part sur la scène de la chanson française.

Le retour de Cyril Mokaiesh

Le public de Réveillez les Chouettes connait bien le créateur de "Communiste", puisqu'il était le parrain de l'édition 2016 du festival. Après l'aventure de "Naufragés", album dans lequel il présentait de Leprest, Dimey, ou Daniel Darc, il nous a présenté en début d'année un album très personnel. « Cyril Mokaiesh demeure l'un des rares à porter le flambeau d'une chanson engagée », soulignait Télérama à cette occasion.

Deux groupes locaux : X-Port et Triton

Le groupe Saint-Lois X-Port présentera son répertoire rock. Influencé par des groupes comme Noir Désir, Muse, ou Shaka Ponk, le trio normand propose des textes en français et des sons puissants et saturés. Egalement originaire de la région, Triton est un trio proposant un répertoire allianbt chanson et swing manouche.

Infos pratiques et réservations

Ouverture du site samedi 5 août à 18h. Plein tarif 13 euros en présente, 16 euros sur place, tarif réduit 9 euros, gratuit pour les moins de 10 ans.