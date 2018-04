Le siège le plus convoité de Westeros, pour lequel se déchire le royaume des Sept Couronnes est bien là, sous les yeux curieux et parfois ébahis des visiteurs. Flore est arrivée à l'avance, ce vendredi matin, pour être la première à s'approcher du trône de fer.

Je suis accro au séries, je regarde en moyenne quatorze épisodes par semaine, et Game of Thrones est l'une de mes préférées. Je pense que tout le monde rêve d'être là où se sont assis les acteurs.

Dans la file d'attente, Victor lui est bouche-bée. Il faut dire que le trône est imposant. Il est en plastique, pas en fer, mais il pèse tout de même 300 kilos.

Sous les flashs d'un photographe du festival Séries Mania, les fans de Game of Thrones s'installent sur le trône pour capter ce moment unique. Le siège exposé est l'un des vrais décors utilisés pour le tournage, ce qui impressionne Ondine.

C'est un rêve qui devient réalité. Je suis une grande fan et je ne m'attendais pas à ce qu'un jour le trône soit à Lille. Impossible de rater cette occasion.

Parmi les centaines de personnes qui font la queue depuis ce vendredi matin, certaines se sont même apprêtées pour coller à l'univers de la série. Fabien, lui, porte une chemise médiévale, dans le style d'un écuyer.

Je suis un amateur de séries historiques. Game of Thrones, c'est un monde imaginaire mais avec beaucoup d'inspirations mythologiques, ça me plaît. Et le trône c'est le nœud de l'histoire. Alors dès que j'ai appris qu'il arrivait à Lille, j'ai décidé de venir le voir en vrai.