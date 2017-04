Festival Terres de paroles 2017

Lectures, Performances, Spectacles, Rencontres en Normandie

Avec la lecture comme axe dominant, l’édition 2017 du festival met à l’honneur la littérature contemporaine et ses résonances avec les arts vivants : le théâtre, la musique et le cinéma ! Au cœur des campagnes et des villes de Normandie, près de 150 rendez-vous de lectures, de spectacles, de performances, de rencontres et d’ateliers à vivre et partager pendant 5 semaines !

Télécharger le programme >>

Où se déroule le festival?

Duclair | Elbeuf | Envermeu | Eu | Fécamp | Grand-Quevilly | Le Havre | Neufchâtel-en-Bray | Oissel | Rives-en-Seine / commune nouvelle : Caudebec-en-Caux, Saint Wandrille-Rançon, Villequier | Rouen | Saint-Aubin-le-Cauf | Saint Martin en Campagne - Petit-Caux | Saint-Martin-Gaillard | Terres de Caux / commune nouvelle : Fauville-en-Caux | Touffreville-sur-Eu | Yvetot