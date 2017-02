Festival théâtre Picard de Péronne

2e édition du Festival du théâtre en Picard , organisé par la Ville de Péronne en partenariat avec l’Agence régionale de la langue picarde et France Bleu Picardie.

PERONNE vous invite au FESTIVAL DU THÉÂTRE EN PICARD du 10 au 12 mars 2017

Ville de Peronne

Péronne se trouve désormais au centre géographique de la nouvelle région des Hauts-de-France qui correspond également en grande partie à l’aire historique de la langue picarde.

Le succès de la 1ere édition du Festival, créé en 2015, avec 600 spectateurs sur le week-end, a encouragé la ville à poursuivre et donner une nouvelle dimension à ce rendez-vous culturel original.

À chaque séance, les marionnettes du théâtre de Chés cabotans seront présentes et les enfants auront la possibilité de les manipuler, de les faire parler en picard et de les mettre en scène.

Dominique Duriez présente de nouvelles aventures de ce vieux couple picard, avec ses déboires et son quotidien quelque peu déjanté. Le langage un peu cru des personnages n’est pas adapté pour les moins de 12 ans ! En dehors de cette “restriction”, toutes les générations se retrouvent dans l’humour de ce duo de choc. (samedi 11 mars à 20h00). Espace Mac Orlan

la troupe professionnelle de L’Art ch’ti Show (de Bully les Mines) pour le spectacle Rimes de Guerre (des petites histoires de la Grande Guerre dans notre région occupée par l’armée allemande jusque 1918, un spectacle original qui marie théâtre, chansons, musiques et projections) dimanche 12 mars à 15h00. Espace Mac Orlan

ENREGISTREMENT DE L’EMISSION DE RADIO TÉ D’MIN COIN animée par François MORVAN et Françoise DESMARET

François Morvan et Françoise Desmaret

En public et dans les conditions du direct, mercredi 1er mars, 13h30, à l’Espace Mac Orlan de Péronne.

La Ville de Péronne, avec la participation de l’Agence régionale de la langue picarde, déclinera le Festival vers d’autres publics.

Il y aura des interventions avec l’atelier-découverte de la langue picarde : apprendre quelques mots et expressions picardes, chanter des comptines et chansonnettes, et jouer avec le picard.

Les personnes âgées dépendantes des EHPAD de Péronne, recevront le 10 mars après-midi la visite des picardisants Micheline et René Waquet de la troupe d’Ailly-le-Haut-Clocher, pour des sketchs et du théâtre en picard.