Au cœur du marais poitevin, dépaysement garanti avec l'association "Aventures du bout du monde"

Pour cette 10ème édition du festival "Voyager autrement", l'association "Aventures du bout du monde" vous a concocté un programme très alléchant.

Samedi 24 mars de 16h à 23h

Projections, conférences, stands de voyageurs

16h : "De l'amour et du labeur", Cécile Guillard

Carnet de voyage de José et Colette Saudubois qui parle des personnes âgées rencontrées lors du voyage de 2 ans sur les routes de l'Asie Centrale, des Balkans et du Maroc. Tableaux de la vie quotidienne et de la place que tiennent ces femmes au sein de la famille.

17h15 : Conférence "Joseph Kessel, voyageur d'exception", par Marc Alaux.

18h15 : Apéro concert suivi d'un dîner (sur réservations)

21h : "L’Éthiopie", de Lilian Vezin

En bus, en camion, à pied, Lilian Vezin a parcouru une partie de l’Éthiopie.

Dimanche 25 mars de 10h à 18h30

10h30 : "Afghanistan", de Bernard Rivaux

Randonnées dans le Pamir et rencontres extraordinaires avec les ethnies kirghizes et wakhis.

11h15 : "Aventures cyclo-balkaniques" de Jean-Hugues Gooris, à la rencontre de l'authenticité.

En quête d'aventures et de rencontres authentiques, Jean-Hugues, 23 ans, a décidé de parcourir les Balkans sur son vélo durant 4 mois.

14h "Éloge de la lenteur", un voyage en tracteur de Claude Goubeau.

Un voyage de 7 ans en tracteur au départ de la Gâtine.

15h : "Un voyage musical sur les routes de la soie", de Sylvain liard et Mathieu Sauvaître.

Mathieu et Sylvain ont parcouru 17 pays sur la route de la soie au guidon de leurs vieilles motos indiennes. Tous deux mélomanes, ils sont partis enregistrer un album aux côtés des enfants défavorisés.

17h15 : "Autour du Transmongolien", de Jean-Luc et Michèle Jarousseau.

Transsibérien ou transmongolien... Jean-Luc et Michèle espéraient un jour voyager dans un des ces trains mythiques. Ils ont réalisé ce projet en automne 2012 et présentent les moments forts de ce périple.

Rendez-vous

Festival "Voyager autrement"

Samedi 24 mars et dimanche 25 mars 2018

Salle polyvalente

Magné (79)

Samedi 24 mars 2018 de 16h à 23h

Dimanche 25 mars 2018 de 10h à 18h30

Tarifs

Samedi

De 16h à 18h : 7€ pour le film et la conférence (5€ pour les adhérents)

De 21h à 23h : 7€ pour le film sur l’Éthiopie (5€ pour les adhérents).

Pass journée : 10€

Gratuit pour les moins de 10 ans, étudiants, chômeurs.

Dimanche

Entrée libre, participation à la chaussette