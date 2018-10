Un marathon ludique à l'issue duquel sera désigné, ce dimanche, le "King Of Mirebeau"

Organisé par l'association A qui le tour ?, ce festival du jeu permet de découvrir et jouer à des centaines de jeux (de plateau, en bois, vidéos, rétros, d'énigmes ou de pistes...).

Le joueur qui jouera le plus longtemps et gagnera le plus de parties sera désigné dimanche soir "King of Mirebeau".

Avec également une bourse aux jeux d'occasion

Rendez-vous

Mirebeau

Salle des fêtes

Samedi 13 octobre 2018 de 10h à minuit

Dimanche 14 octobre 2018 de 11h à 19h

Entrée gratuite