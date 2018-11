Le festivale d’autunnu di a ruralità / festival d’automne de la ruralité fête cette année ses 10 ans

Toute les journées du festival commencent par des ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE qui permettent de se réapproprier la mémoire des territoires.

Ce sont des parcours pédestres, visites bilingues Corse - Français, avec des accompagnateurs en montagne et des guides conférenciers.

C’est un véritable événement festif au cœur de l'automne, axé sur la valorisation des patrimoines matériels et immatériels d'hier, d’aujourd’hui, de demain, oubliés, connus ou bien à découvrir.

- Il est intergénérationnel, interculturel et privilégie l’expression de nouvelles pratiques basées sur le partage et l’échange des savoirs.

- Il constitue par ses actions, une force de proposition enrichie de nouveaux axes de réflexion, allant vers un développement choisi, écoresponsable, plus équilibré, mieux réparti sur le territoire dans l’année, plus équitable, durable.

- Il s’incarne notamment par le dynamisme associatif présent sur les territoires ruraux et productif dans la culture l’artisanat et l’agro-alimentaire. Ces activités qui existent à l’année sur le territoire de la Conca d’Oru, se caractérisent par l’implication de ses acteurs et de ses producteurs.

- Il s’inscrit dans la volonté de générer en Corse un tourisme à l’année, davantage responsable, non dépendant de la saison estivale, qui permettrait de créer à long terme les conditions d’une économie positive et circulaire.