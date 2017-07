Fête champêtre à Négreville les 19 et 20 aout

L’Association Jeunesse et Loisirs de Négreville, commune située entre Bricquebec et Valognes dans la Manche organise sa fête champêtre 2017, les 19 et 20 août.

La fête champêtre débute samedi soir par une soirée dansante moules-frites à la salle des fêtes de Négreville.

Les réservations se font au 02 33 40 41 39 ou au 02 33 21 57 43. Tarifs 12€ pour les adultes et 6€ pour les moins 12 ans. Pensez à apporter votre couvert.

Dimanche 20 août, des stands sont installés en face de la salle des fêtes : jeu en bois, pêche à la ligne, loterie...vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer sur place avec des crêpes, des grillades et des frites. Réservation au 02.33.40.41.39 ou 02.33.21.57.43

Dimanche à 15h un grand spectacle équestre GRATUIT proposé par la troupe "Cheval spectacle" attend les visiteurs.

Pendant 2 heures, les cavaliers de "Cheval spectacle" enchaineront différents tableaux : les mousquetaires, le cheval au moyen âge, la chevalerie médiévale. Des cracheurs de feu, des voltiges et cascades sont aussi au programme de ce spectacle intitulé "Le cheval à travers les âges".

Suivez l'actualité du Comité des fêtes de Négreville sur leur Facebook.