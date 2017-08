Fête de l'andouillette à Arras

Elle se déguste chaude, grillée accompagnée de frites : L’andouillette est à la fête à Arras les 26 et 27 août. La fête se décline en deux jours sous des aspects de Féria du Nord sous la surveillance des géants d’Arras Colas, Jacqueline, Dédé et l’Ami Bidasse !

Une fête de notre patrimoine à conserver !

La Fête de l’andouillette d’Arras avec France Bleu Nord ! Imaginez la place des Héros d’Arras transformée en restaurant de plein air ou l’on déguste cette spécialité locale en compagnie de confréries des métiers de bouches. La Fête de l’Andouillette d’Arras c’est aussi des animations, des spectacles et un marché des saveurs sous l’œil bienveillant du géant « l’ami bidasse.

Les 26 et 27 août prochain, Arras vous invite à participer à la 16ème édition de la fête de l’Andouillette.

Au programme :

Des concerts, des fanfares, du théâtre de rue

Le marché des saveurs et de l’artisanat

Des jeux anciens et une dinette grandeur nature pour les plus petits

La fête de l’Andouillette c’est aussi la R’andouillette du samedi et la course pédestre du dimanche matin,

mais c’est surtout la parade et les intronisations des confréries de l’Andouillette et le traditionnel concours culinaire.

"L'Andouillette d'Arras est une des plus anciennes spécialités de la ville et l'on en trouve trace dès le début du XIVème siècle. En effet, un acte solennel de l'échevin (magistrat municipal) daté de janvier 1323 y fait déjà référence. *En 1407, Jean, duc de Bourgogne et comte de Flandres et d'Artois signe même une lettre patente (courrier royal non fermé) destinée à protéger les charcutiers locaux d'une éventuelle concurrence d'artisans extérieurs. En leur offrant "Grâces, libertés et franchises" l'acte devait contribuer à préserver la singularité de la spécialité."*

L'andouillette servie ce dimanche.