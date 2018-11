France Bleu Orléans est partenaire de la 1ère Fête de l'Automne au château de Cheverny les 17 et 18 novembre.

L'Orangerie deviendra une « Forêt magique » : un décor féerique transportera les visiteurs dans une véritable forêt où trois de leurs sens seront sollicités : la vue, l’ouïe mais aussi l’odorat… De plus, chacun pourra y découvrir des saveurs et produits du terroir automnaux, mais également des objets de décoration et d’artisanat, tous en lien avec l’automne ! La Salle des Trophées, quant à elle, abritera un bar à soupes ainsi qu’une exposition d’aquarelles, sculptures et peintures.

L’automne sera également le roi dans le parc du Domaine, où seront installées des décorations automnales que les visiteurs pourront admirer lors d’une balade en calèche. Les plus jeunes se réjouiront sans aucun doute de l’installation d’une ferme miniature éphémère…

