Fête de l'Europe à Saint-Galmier ce Samedi.

10 ans de jumelage entre Ribeira de Pena et Saint-Galmier

Animations gratuites et conviviales pour les petits et grands ce Samedi 11 Mai à partir de 14h30 jusqu'à 18h30.

De nombreux ateliers vous attendent :

Atelier maquillage

Puzzle géant de l'Europe

Jeux en bois (billes,équilibre,baby-foot...)

Bus passe-tête de l'UE

Jeux portugais

Costume

Roue européenne de connaissances

Sports

.

Ambiance garantie

Le Comité de jumelage Ribeira de Pena et le club Russophone de la Loire partageront des chants portugais et russes entre 14h30 et 15h.

Des standards rock (ACDC,ZZ TOP ...) seront repris par le groupe 1664 à partir de 15h45.

En fin de journée, l’école de musique et de danse de Saint-Galmier, accompagnée de l'école de musique de Ribeira de Pena; nous feront voyager avec un concert "Not' en bulles", c'est tout de même plus de 80 artistes sur scène !

Saint-Galmier nous propose, de manière ludique et interactive, de s'informer sur l'Europe.

Programme complet