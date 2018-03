Strasbourg, France

Durant cette semaine de fête de la Francophonie à Strasbourg, qui invite cette année la ville de Kairouan (Tunisie), Annik Le Ny, présidente de PASSAGES, fera partager avec ses amis d’ici et d’ailleurs la convergence des âmes au travers des instruments, et l’Homme s’y retrouvera. Fidèle aux valeurs d’humanisme, de tolérance et de partage des 834 Alliances Françaises de par le monde, celle de Strasbourg évoquera d’autres volets de la francophonie, dont les étudiants seront des ambassadeurs on ne peut plus convaincants.

France Bleu Alsace soutient la fête de la Francophonie à Strasbourg au travers de trois rendez-vous phares :

Lundi 19 mars à 20h : concert en l’église St Pierre le Jeune. La langue comme valeur d’échange et de solidarité, langue multiple et spécificité ! Le groupe I Muvrini viendra soutenir nos musiciens kairouanais.

Mardi 20 mars à 18h : l’apéro francophone au snack Michel, avenue de la Marseillaise. Venez jouer avec les mots, leur traductions, les expressions francophones dans des pays étrangers.

Mercredi 21 mars à 18h30 à l'Hôtel de ville : exposition photos de Yann Le Ny sur les grilles de l’Hôtel de Ville à 18h30. Philippe Viallon, professeur des universités, interviendra autour de « la langue française comme vecteur de culture et de valeurs françaises » à 19h00 dans la Salle des mariages. Fin de soirée en musique entre musiciens alsaciens et kairouanais avec les duos Yakch’e (musique du monde) et Vaiteani (folk polynésien) qui côtoieront les professeurs du conservatoire de Kairouan. Attendez-vous à être surpris par la première partie assurée par Zeinab (10 ans, violon) et Bouchra (7 ans, cythare arabe).

Les autres points forts de la fête de la Francophonie à Strasbourg :

♦Vendredi 16 mars à 18h : Soirée d’ouverture en partenariat avec l’Amicale du Conseil de l’Europe (section Langue et cultures francophones) au Bar des Parlementaires du Conseil de l’Europe

♦ Jeudi 22 mars à 18h : Soirée projection-débat autour du film documentaire Atelier de conversation à l’Odyssée (entrée libre et gratuite)

♦ Samedi 24 mars à 10h : La Dictée de l’Alliance Française dans la Grande Salle de L’Aubette (entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.)

Renseignements : 03 68 98 74 07