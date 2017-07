Fête de la Mer à Boulogne-sur-Mer : CAP sur les produits de la mer

Dans le cadre de « La Côte d’Opale fête la mer » du 13 au 16 juillet 2017, et soutenu par la Région Hauts-de-France, la Communauté d’agglomération du Boulonnais organise : « CAP sur les produits de la MER, le salon des savoir-faire de Boulogne-sur-Mer ».

CAP sur les produitsde la MER le salon des savoir-faire de BOULOGNE-SUR-MER Bassin Napoléon

Sur le concept de la mer à l’assiette, découvrez, sous forme d’ateliers ludiques, l’ensemble des acteurs de la filière : construction et réparation navales, pêche, mareyage, négoce, vivier, gamme traiteur, salaison maritime, conserverie, surgélation, équipements portuaires, logistique, froid, formation, emploi, recherche, développement, innovation, conditionnement, consommation durable, etc… qui font de Boulogne-sur-Mer :

le 1er Port de Pêche de France

et 1er centre européen de transformation

et de commercialisation

des produits de la mer.

BOULOGNE-SUR-MER, la mer en direct 150 m de quai dédiés aux pêcheurs de « Boulogne-sur-mer, la mer en direct » Venez parcourir les quais situés Bassin Napoléon ou quai Gambetta selon la pêche Seront présents : la CME, Scopale, le From Nord, le CRPMEM.

PECHE NOUVEAUTE Bassin Napoléon : Visitez 5 chalutiers de pêche artisanale à quai au Bassin Napoléon : le Précuseur, le Charles de Foucauld, le Mapauem, l’Arpège et le Rose de Cascia. Rencontrez les patrons de pêche et renseignez-vous sur leur métier, les différentes techniques de pêche, les programmes d’avenir de la profession, les démarches qualité mises en place telle que la marque Filière Opale ou le label MSC... Quai Gambetta : Découvrez la pêche côtière et le fonctionnement des aubettes… Touchez les roussettes, soles et crustacés vivants en vivier et participez à 17h à une animation «flash».

Venez rencontrer Ppépée Le Mat tous les jours et faites votre selfie’Pépée Tous les jours à 11h00

LES ACTEURS DE LA FILIERE 350 m2 dédiés aux acteurs et aux métiers de la filière « Boulogne-sur-mer, la mer en direct » Venez parcourir le stand « CAP sur les produits de la MER », situé Bassin Napoléon Seront présents : la Communauté d’agglomération du Boulonnais, la Socarenam, la SEPD, le Mareyage Boulonnais, le Syndicat National des saleurs-saurisseurs (JC David, Corrue & Deseille, Bourgain & Fils) le programme Mr Goodfish, Findus, Petit Pierre, Innocéa, Pavillon France, Côte d’Opale Gourmand, Saveurs en Or, etc ....

CONSTRUCTION NAVALE Admirez les maquettes à l’échelle de célèbres chalutiers boulonnais et visionnez la vidéo du chantier local de la Socarenam, le fleuron boulonnais de la construction et des réparations navales Coliriez.

Equipements portuaires Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche de France et centre leader européen en produits de la mer avec des outils performants… Découvrez en vues aériennes et chiffres clés : le parc à coffres et la halle à marée/Criée.

Mareyage Boulonnais Assistez aux démonstrations de filetage et apprenez les différentes techniques pour réussir, chez vous, vos filets de poisson et étonnez-vous de la dextérité impressionnante des fileteurs professionnels boulonnais.

QUIZ Toute la journée, répondez aux questions de l’animateur sur la filière et remportez des lots

PROGRAMME 2017

Salaison Maritime Retrouvez sur site la reconstitution d’un atelier sa saurisserie-salaison et apprenez avec les entreprises locales les techniques de fabrication et les savoir-faire ancestraux de cette tradition boulonnaise.

Surgélation Autour d’une cuisine professionnelle découvrez et goûtez les recettes de nos chefs avec les spécialités surgelées de nos entreprises locales.

Conserverie 50 millions de boîtes de conserves sont produites à Boulogne-sur-Mer. Découvrez sur place, les célèbres conserves dont le pilchard et ses 71 ans d’existence.

LA LOGISTIQUE 200 m2 dédiés à la logistique et au froid

Seront présents : Delanchy, Transports Géofret, Norfrig

Plateforme logistique Découvrez en exposition les camions qui amènent à J+1 dans tous les pays limitrophes européens le poisson fraîchement débarqué ou travaillé au port de Boulogne-sur-Mer. Découvrez la gare de marée qui 2 fois par matinée voit partir plus de 120 gros porteurs dans toute la France et l’Europe. Rencontrez les professionnels qui vous présenteront leur métier, ses contraintes…

Froid Découvrez le matériel de manutention et les outils qui garantissent la chaîne de froid car « pas de respect du produit sans chaîne du froid efficace », sans un conditionnement optimal et un traitement efficace…

Sensibilisation Souvenir Venez réaliser gratuitement la photo souvenir de votre visite au salon des savoir-faire « CAP sur les produits de la MER » sur l’espace dédié et laissez vos coordonnées pour recevoir toutes les informations sur les festivités estivales qui vous attendent dans les semaines à venir…

