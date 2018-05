23ème édition, du vendredi 1 au dimanche 3 juin 2018

Entre la ville de Bègles et la morue, c’est une longue histoire qui puise ses racines dans les campagnes de pêche sur les grands bancs au large de Terre-Neuve et de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Les cabillauds, déchargés par une armada de gabarres qui remontaient la Garonne, étaient autrefois salés à Bègles qui fut, au 19ème et début 20ème siècle, le plus grand centre morutier de France. La commune comptait trente-quatre sécheries en 1892.

Une industrie florissante

Au début du XXème siècle, au plus fort de l’hiver, le personnel triplait dans les sécheries. Aux côtés des ouvriers Béglais, des saisonniers venus des montagnes du Pays Basque ou d’Auvergne passaient de longues journées de travail (dimanche compris) à travailler dans les installations implantées pour le séchage de la morue. De ce passé intense, et après un long déclin, il ne reste aujourd’hui qu’une seule sécherie en activité. Mais la mémoire, intacte, demeure. Pour célébrer cette longue et belle histoire, la ville de Bègles vous donne rendez-vous du 1 au 3 juin pour trois jours de concerts, spectacles, bals populaires, arts de la rue, jeux géants, feu d’artifice et expositions, qui vont rythmer et accompagner cette manifestation qui, chaque année depuis 1996, met en vedette la morue ! Sans oublier des ateliers recettes, dégustations, conférences sur l’histoire de pêche et des sécheries, légendes et traditions.

Ambiance 1900

Pour cette 23ème édition, de la Fête de la morue, le public est invité à venir déguisé. Longues robes, chapeaux, redingotes et bretelles. Bègles remonte le temps et vous entraîne au cœur de la Belle époque. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, tous se rassemblent dans les rues de la ville pendant 3 jours de fête. La Gastronomie est bien sûr l’un des piliers de la fête avec une quarantaine de guinguettes et des restaurateurs Béglais qui s’associent aux festivités avec des recettes inédites à base de morue.