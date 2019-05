Fête de la Morue à Bègles avec France Bleu Gironde

24ème édition du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019

Cette année, Rio de Janeiro et le Brésil sont à l’honneur, comme l’annonce l’affiche colorée de cette 24ème édition, mettant en avant une « Morue Rédemptrice » sur le mont Corcovado ! Un bel hommage à la culture, la fête et l’exotisme brésiliens. Rendez-vous au stade André Moga à Bègles du vendredi 14 au dimanche 16 juin. Et lundi 10 juin dans le « Grand miam »dès 10h00 pour une émission spéciale « morue » avec Isabelle Wagner et Chef Jésus pour gagner des bons repas !

Une fabuleuse aventure humaine

Fête girondine incontournable, la Fête de la Morue se tient chaque année à Bègles et célèbre l’épopée de la pêche à la morue, des Grands Bancs de Terre-Neuve, jusqu’aux sécheries des bords de Garonne. Le cabillaud séché et salé y est servi dans tous les restaurants de la ville au cours de cette fête culturelle, gourmande et ludique. Au programme : la traditionnelle omelette géante à la morue, mais également des expositions, des stands d’animation divers et variés, des bals, des concerts et des spectacles pour toute la famille.

Si tu vas à Rio !

Cette année, la fête est aux couleurs du Brésil, de nombreuses animations sur cette thématique y seront proposées (Capoeira, Forró, ateliers de cuisine brésilienne à base de morue…). Vous retrouverez également le concours des chefs restaurateurs béglais, des balades urbaines, le concours des gastronomes en culottes courtes, une omelette géante, l’apéro du marin ou même encore une dictée maritime.

Pour vous y rendre : La fête de la morue se tient principalement au Stade Musard - André Moga mais également dans le centre-ville de Bègles, entre le stade et la Place du 14 Juillet. En transports en commun, tramway C ou bus 43, jusqu’à la station "Stade Musard".