Fête de la musique 2017 dans la somme

Fêtez la musique partout en Picardie le 21 Juin 2017 !

La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique locaux qui se déroulaient ce jour de solstice participent aujourd’hui à cette fête populaire.

France Bleu Picardie s'associe comme chaque année à cette manifestation culturelle majeure qui annonce les beaux jours à venir....

ABBEVILLE

Venez rejoindre l'équipe de France Bleu Picardie Place Max Lejeune à partir de 20h00 !

Au programme : Guillaume Robert // Cops Band // A la bonne heure // CIOL

nous vous attendons....

© Maxppp - Maxime JEGAT

CAYEUX SUR MER :

Fête de la Musique... Classique Concert de Chorale Fête de la Musique 2017 : "Mouettes et Chansons" - Fête de la Musique 2017 . - GRATUIT Boulevard Sizaire (chapelle des marins) - Cayeux-sur-mer 80410 // Ted Sander's - Du groupe Les Vagabons Show 60's avec Ted Sanders du groupe "Les Vagabonds" au Kiosque - GRATUIT Kiosque Cayeux Sur Mer - Cayeux-sur-Mer 80410 // Spectacle "Country" "Texas Country Show" - GRATUIT Avenue Paul Doumer 80410 Cayeux Sur Mer - Cayeux-sur-Mer 80410

DOULLENS

-

AILLY SUR NOYE

-

SAINT VALERY SUR SOMME

Venez fêter la musique le mercredi 21 juin à Saint-Valery-sur-Somme. Trois rendez-vous gratuits sont offerts par la commune : - La chorale Mouette et Chansons se produira à 18h, salle du casino. - La batterie - fanfare des sapeurs pompiers de Saint-Valery-sur-Somme défilera à partir de 19h, du parking du docteur Lomier jusqu'à la place des Pilotes, par le quai. - Le groupe pop rock "The Loops" sera ensuite en concert à 20h30, place des Pilotes. Des initiatives privées sont mises en place à l'image de l'établissement "Le Sulky" qui invite le groupe MCBlues à fêter la musique dès 20h

AMIENS

Le 21 juin 2017 à 21h00 Place De L'Hôtel De Ville Tous les artistes de Fête de la musique Amiens 2017

Mpm // Dj Mike Rock // Bogdan Clarks // 404 // • Lena // Conservatoire D'amiens // Manoah // Nirvanana // Bury Red Marcus // Squad // Jamenfu // 3d // Beggars Banquet // Last Night We Killed Pineapple // Lx Nébula // Discours Horizontaux // Your Own Film // Henen // The Milay Band // Dj Reacter Friends // The Mentalist // The Belfast Boys .