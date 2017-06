Fête de la musique : circulation et stationnement à Saint Lô et Cherbourg

Vous serez nombreux à fêter la musique ce soir dans tout le département. Saint-Lô et Cherbourg en Cotentin ont mis en place des plans de circulation, de stationnement, et des consignes de sécurité particulières. France Bleu Cotentin vous aide à y voir plus clair.

A Saint-Lô, la circulation sera interdite dans le périmètre de la Fête de la musique de 19h à 2h du matin. Une partie de ce périmètre sera inaccessible dès 17h.

A Cherbourg Par mesure de sécurité, le stationnement sera entièrement interdit dans le périmètre du centre-ville, des agents de sécurité seront présents sur neufs points d'entrée et deux camions bennes seront implantés au niveau des rues Gambetta et Schuman pour supprimer le risque d'une intrusion de véhicules. A noter que les concerts en extérieur seront autorisés de 18h à 1h du matin et dans les bars de 18h à 3h.

Le dispositif cherbourgeois pour la Fête de la musique

Pratique : Zéphir bus met à disposition des bus gratuits pour rentrer ! A 1h du matin, à l'arrêt Statue Napoléon, le bus Zéphir desservira le réseau Zéphir nuit.