Fête de la Musique : Mercredi 21 juin 2017, embarquez à bord des Trains de la Musique

Musiciens, chanteurs, passionnés de musique... France Bleu Armorique et son partenaire la TER/SNCF-BRETAGNE vous proposent de monter à bord de nos TER régionaux le 21 juin prochain pour célébrer l'arrivée du Solstice d'été en musique lors de la 36ème Fête de la Musique.

Embarquez à bord des Trains de la Musique

Le 21 juin dans l’esprit original de la Fête de la Musique, prenez le TER avec vos instruments, à cordes à vent ou tout simplement avec votre plus belle voix, seul ou accompagné…

Le Train de la Musique 21 juin 2017 avec France Bleu Armorique Copier

Grattez, soufflez, poussez la chansonnette et gagnez de nombreux cadeaux comme des casques audio des CD, Billets de TGV et Bons Voyages TER…

Mercredi 21 juin entre 7h et 9h du matin sur les TER SAINT-BRIEUC / RENNES, VITRE/ RENNES et SAINT-MALO / RENNES, si vous empruntez l’une de ces liaisons SNCF participez et faites votre Fête de La Musique en vous inscrivant en ligne ci-dessous…

Retrouvez nous sur ►Facebook/Armorique et en DIRECT entre 16h et 19h pour une Emission Spéciale Fête de la Musique sur France Bleu Armorique avec notre partenaire TER / SNCF.

Retrouvez toutes les infos circulation TER sur le site officiel ► ter.sncf.com/bretagne