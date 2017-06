FETE DE LA MUSIQUE FRANCE BLEU MAYENNE EN FAIT TOUTE UNE SCENE

DEPUIS QUATRE ANS, FRANCE BLEU MAYENNE ET SON PARTENAIRE CREDIT MUTUEL OFFRENT UNE SCÈNE LOCALE AVEC DES MOYENS PROFESSIONNELS LE 21 JUIN

Fête de la musique, France Bleu Mayenne en fait toute une scène

Fête de la Musique 2016: Babel - France Bleu Mayenne

Comme elle le fait depuis 4 ans, France Bleu Mayenne a pour mission d’accompagner dans la proximité, le développement des artistes et de la création musicale locale. Cette action se traduit autant dans ses programmes (rendez-vous quotidien à 18H avec des artistes, émissions thématiques, retransmissions de concerts…) que dans ses partenariats culturels avec des festivals comme Les Émergences, Les Mouillotins , Jazz Meslay, Un singe en été...

L’événement qui s’inscrit plus particulièrement dans (ces actions) les Actions de France Bleu Mayenne est la Fête de la Musique que France Bleu Mayenne organise avec son partenaire le Crédit Mutuel. Cette année encore ont été sélectionné des talents locaux et des découvertes pour passer une soirée rythmée, conviviale et métissée au Square de Boston de Laval dès 20H qui sera ensuite rediffusé cet été à l’antenne.

Chaque année, France Bleu Mayenne repère et s’entoure des acteurs locaux de la scène musicale pour programmer les groupes de la scène mayennaise qui joueront à l’occasion de la Fête de la Musique.

Cette année quatre groupes monteront sur la scène France Bleu Mayenne avec le Crédit Mutuel. KréaSon évènement, qui évolue depuis plus de 20 ans dans le domaine de la sonorisation, l’éclairage et la vidéo, apporte le professionnalisme technique à la scène France Bleu Mayenne pour offrir une prestation de qualité au public. Les moyens techniques et professionnels mis en place reflètent un réel travail de régie qui se poursuit sur un vrai accompagnement des artistes, leur permettant de jouer dans d’excellentes conditions.

PROGRAMME

Déambulation musicale, cadeaux et concerts le temps d’une après-midi et d’une soirée où la convivialité, la chaleur et le partage sont au rendez-vous.

De 16H à 19H30 L’atelier du rythme déambule dans les rues de Laval avec des goodies..

De 19H30 à 20H au square de Boston, Batukaryhtme, composé de 15 percussionnistes joue devant la scène de France Bleu - Crédit Mutuel dans une ambiance pétillante .

DÉCOUVREZ NOS ARTISTES

ATLAS

ATLAS 20H-20H30

Pablo Bergeon, la vingtaine à peine, avec seulement quelques concerts derrière lui, et tout de même une solide formation classique, ce jeune musicien basé à Mayenne affirme un univers bien à lui, entre minimalisme post-punk, transe électronique et émotions éthérées. Un résultat qui dit s’imposer dansant, sensible, onirique et souvent, tout en même temps.

ALYS

ALYS 20H45-21H15

Alys sort enfin la tête de l'eau pour nous faire découvrir son univers musical, après un travail de longue haleine de Alexandre Renault, compositeur et Carys Blythin, auteur, depuis bientôt 2 ans, en collaboration avec David Tessier du centre des musiques actuelles de Laval pour la réalisation de ce projet. Ce groupe émergeant est inspiré par la pop rock anglaise et le rock américain, tels que Arctic Monkeys ou encore Jimmy eat world.

Carys : chant / Alexandre : guitare, choeur / Nicolas : guitare / François : basse / Julien : batterie

MAEN

MAEN 21H30-22H00

« J’ai des choses à dire, des histoires à raconter » explique MaeN. Autodidacte identifié dans la sphère folk, il construit son identité au fil des années, de la scène et des rencontres mais s’est surtout forgé sur la dévotion qu’il porte aux auteurs contestataires. Renaud, Brassens, Ferré, Cantat, autant de pygmalions qui l’inspire. Révolté, frondeur ou insouciant, MaeN raconte des moments de vie, la sienne où celle des autres, parfois avec cette touche de cynisme qu’il affectionne. D’un amour perdu à l’ami trop orgueilleux pour s’en rendre compte, d’une contractuelle frustrée aux hommes politiques qui le désespèrent, MaeN nous compte en chanson le monde qui l’entoure.

Pierre (MaeN) : guitare, ukulélé et chant / David Brulé : bassiste, contrebassiste, claviériste et guitariste, choeur / Pierre Laffrat (Pilaf) : percussions, choeur

MAD LENOIR

MAD LENOIR 22H15-22H45

Auteur, compositeur, chanteur, Mad Lenoir est porté par une soif de métissage musical et la mission ancestrale qui revient aux griots : délivrer un message, parler à ses semblables du monde. S’accompagnant à la kora, au n'goni ou à la guitare,

Mad Lenoir, poly instrumentiste burkinabé crée une Afro-fusion qui mêle tradition et modernité pour forger son identité. Cet homme puise son inspiration dans la vie de tous les jours ainsi que dans ses racines africaines, créant une musique métissée qui s'appuie sur la culture musicale mandingue et s'imprègne d'influences comme le jazz, l'afro-beat, le funk, le rock, le reggae ou les musiques actuelles. Il écrit ses textes en bouamou, sa langue natale mais aussi en bambara et en dioula. Sur scène, Mad Lenoir dégage une présence sincère, chaleureuse et communicative

Mad Lenoir : kora, n'goni, guitare et chant / Moussa Koïta : piano et choeurs / Julien Guenoux : basse / Séni Conté : batterie