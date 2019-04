Fête de Saint Marc, 26,27 & 28 avril

"Vivo Sant Marc", les 26, 27 & 28 avril

Villeneuve-lès-Avignon n'oublie pas ses racines et ses traditions, et fête comme tous les ans la Saint Marc, le week-end qui suit le 25 avril. La confrérie de Saint Marc a ainsi organisé trois jours de festivités pour les amoureux de vins et de traditions.

La Saint-Marc est célébrée depuis la nuit des temps par la confrérie des vignerons de la Saint Marc. Elle met à l'honneur la souche qui est de bon augure pour les récoltes, à travers de nombreuses animations et rituels. Aujourd'hui, la souche est pour l'occasion garnies de fleurs.

Saint Marc

Découvrez le programme de ces jours de fêtes avec des marchés, expositions, défilés, spectacles, danses, des groupes folkloriques, une messe en provençal et de nombreuses animations. Les rituels autour de la souche sont également mis à l'honneur avec l'arrachage de la souche le samedi et l'embrasement et la danse de la souche le dimanche.

La souche lors de la Saint Marc - Villeneuve-lès-Avignon

Rendez-vous ce week-end à Villeneuve-lès-Avignon...