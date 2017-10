Fête de la science en Corse

La Fête de la science fête son 26e anniversaire !

Relayée en Corse par la Collectivité Territoriale de Corse, le Rectorat de l’Académie de la Corse, les deux Conseils Départementaux, les Collectivités locales et la DRRT, coordonnée par le CPIE – A Rinascita, Coordination régionale de la CSTI en Corse, « La Fête de la Science » est une manifestation nationale, gratuite et conviviale dont le but premier est de susciter la rencontre entre le public et les chercheurs. Plus d’une soixantaine d’événements gratuits sont organisés dans chaque microrégion de Corse : animations, expositions, courses de robots, gratuité des musées, portes ouvertes de laboratoires...

Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiversité aux sciences de l’univers, en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies, pour mieux comprendre la Science et ses enjeux, pour partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure.

« La Fête de la Science » propose des projets scientifiques à travers l’ensemble du territoire pour le grand public et les scolaires.

« La Fête de la Science 2017 » c’est :