Les Jardins Fruitiers de Laquenexy organisent la Fête des Jardins et des Saveurs en accueillant plus d'une soixantaine d'exposants, du 5 au 7 octobre 2018.

Chaque année, la Fête des Jardins et des Saveurs est la manifestation incontournable du début de l’automne ! Organisé par le Département de la Moselle dans le cadre majestueux des Jardins Fruitiers de Laquenexy, cette manifestation permet aux amateurs de jardins et de potagers de découvrir les dernières nouveautés et de dénicher de bonnes affaires. Rendez-vous les 5, 6 et 7 octobre !

Un marché aux plantes et aux produits du terroir

Une soixantaine d’exposants du monde des jardins et des produits du terroir vous propose leurs productions. Vous trouverez les plantes à installer dans votre jardin à quelques semaines de la Ste Catherine, période particulièrement propice aux plantations…et comme le dit l’adage populaire : « À la Sainte Catherine, tout arbre prend racine ! ». Vous trouverez également de la décoration de jardin, de l’outillage, des produits variés, de l’artisanat, des livres…

Une exposition de pommes dans un écrin inédit et original

Avec « Pomme-Expo », découvrez la collection de pommes des Jardins Fruitiers ainsi qu’une sélection de pommes marquées dans un lieu unique. Pour en apprendre plus sur des variétés de pommes étonnantes et retrouver quelques œuvres d’art marquées sur des pommes.

Des animations tout au long de ces trois jours avec :

- « Les Épouvantails » par la Cie TURBUL : un jeu d’échassiers masqués librement inspiré des univers de Miyasaki et Tim Burton, qui se décline en scènes burlesques et tableaux fixes, prétextes au jeu de masque. Poésie de l’étrange et scènes surréalistes…cette parade composée de plusieurs comédiens masqués sur échasses culminent à 3 mètres de hauteur. (Vendredi 5 octobre à 11h, 14h et 16h, samedi 6 octobre à 11h45, 14h45 et 17h)

Epouvantails

- « Le Manège à Plumes » par la Cie TÊTE À PLUMES : le Manège à Plumes est une machine à fabriquer des nuages, un espace poétique et léger à la portée des petits, où ils peuvent, le temps d'un tour, déployer leurs ailes d'enfant et s'envoler dans un rêve. Autrefois tractés par des chevaux, ce carrousel est conduit par un drôle d'oiseau qui a plus d'un tour dans son sac ! Avec son sifflet et ses clochettes, il mène la danse, il chatouille vos cœurs, il ouvre grand vos yeux et vos oreilles et vous transporte dans un univers empreint de magie et de douceur. Ce carrousel s'ouvre comme un livre et vous invite à partir en voyage, dans la joie et la bonne humeur (Samedi et dimanche à 11h, 13h45, 17h15). La Compagnie propose également un spectacle le samedi et le dimanche à 16h15.

Manège à plumes

- La fanfare « Ça gaze » ! Formé de musiciens professionnels, le groupe ambulant anime avec fantaisie ces 3 jours, dans une ambiance rappelant les fanfares New Orleans, « Ça Gaze » interprète et revisite les grands standards de jazz, chanson française et variété internationale, jusqu’aux derniers tubes. (Dimanche 1er octobre à 11h45, 14h45 et 16h45)

Ca gaze !

- L’atelier « Super Papier » par SARAH POULAIN propose pour les enfants des ateliers de création autour du papier. (Samedi et dimanche, à 10h30, 13h30 et 16h)

« La Recycleuse » par la Cie NOMADENKO : loin d’envisager le tri des poubelles comme une contrainte, les Recycleuses souhaitent nous amener à porter un nouveau regard sur nos déchets, en les considérant comme des ressources abondantes, gratuites et à portée de main. Sachets, filets de légumes, bouchons, capsules de café, bouteilles de soda, emballages papier… c’est tout un éventail de matières glanées, sélectionnées, préparées avec soin au préalable, triées par couleur et cachées dans leurs robes à tiroirs. Au gré de vos trouvailles, elles vous créent votre parure éphémère ; en deux clics d’agrafeuse utilisant la plasticité des matières, elles les assemblent pour les reconvertir en créations personnalisées : coiffes d’un soir, bijoux, colliers, boucles d’oreilles, bagues, bracelets et autres accessoires... (Dimanche à 11h30, 14h15 et 17h15)

Les Recycleuses

Restauration sur place.

Horaires d'ouverture : Vendredi : 14h à 19h - Samedi et dimanche : 10h à 19h

Tarif plein : 7 €, Tarif réduit : 5,50 €, Gratuit pour les moins de 16 ans

